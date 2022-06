La musique fêtera son retour dans le parc de Brugelette, mercredi prochain

Mercredi 22 juin à 16h, le parc communal de Brugelette retrouve la Fête de la musique. Pour l’occasion, l’Envol, le centre culturel de Chièvres et Brugelette, a concocté un programme varié et gratuit, mêlant à la fois concerts et animations, à partager en famille ou entre amis. Après des démonstrations de slam par les élèves de La Maison des Phénix et de djembé par l’atelier brugelettois, la harpiste Vanessa Gerkens prendra le relais pour un récital tout en douceur (17h).