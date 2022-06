Avant d’approuver un règlement complémentaire de police pour organiser le trafic selon une "boucle" dans le village de Gages ("entrée" via la rue de Gand, "sortie" via l’avenue des Cerisiers), les membres du conseil communal avaient une petite trentaine d’autres points à examiner.

1. IMSTAM Pendant plus d’une demi-heure, à l’occasion des quinze points relatifs aux habituelles assemblées générales d’organismes intercommunaux, il fut question de l’intercommunale IMSTAM. On sait que la Commune et le CPAS souhaitent quitter cette intercommunale depuis de longues années, n’y ayant aucun intérêt (mais devant même s’acquitter d’une cotisation). Pour Brugelette, il y a là un réel déni démocratique et une atteinte flagrante à l’autonomie communale.

Jeudi dernier cependant, les discussions ont porté sur la forme à privilégier pour répéter la volonté de quitter cette intercommunale. Mais aussi sur le contenu exact et le suivi de délibérations prises plus tôt cette année pour le même dossier. Il est impossible de retranscrire ici et de donner un sens à ces échanges surréalistes.

2. Recy parcL’assemblée a aussi approuvé, individuellement, les différents points liés aux autres intercommunales, avec ici et là des commentaires ou des informations. L’échevin Didier Strebelle (LM) a évoqué le projet d’installation de points d’apport volontaire (PAV, pour les déchets) à l’avenue d’Avon-les-Roches et sur la place de Mévergnies (dédoublement). Le bourgmestre André Desmarlières (LM) a annoncé que l’intercommunale IPALLE a choisi le site du nouveau recyparc commun à Chièvres, Lens et Brugelette. "Le terrain est en passe d’être acquis…" Ce terrain est situé entre la N56 (Chasse Royale) et Chièvres, à la hauteur d’une ancienne antenne.

À proximité immédiate, on pourrait localiser un nouveau commissariat de police commun à Chièvres et à Brugelette (pour les services de proximité).

3. Fabriques d’église Les comptes 2021 des fabriques d’église n’ont pas fait l’objet non plus d’un "vote global" (comme cela se pratique couramment ailleurs). Et même la convention relative à la gestion d’un logement d’insertion a suscité sa part de commentaires débridés.

4. Nouveau mandataire Le moment le plus serein de la réunion s’était finalement situé plus tôt dans la soirée, peu après 19h30. Julien Rassart a en effet prêté serment comme conseiller communal, afin de relayer Michaël Redotté (démissionnaire). Sur la Liste du Maïeur (LM), M. Rassart a obtenu 243 voix aux élections communales de 2018.