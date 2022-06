Trafic vers Pairi Daiza: un règlement pour soulager le village de Gages

On sait comment la population (147 personnes) a voté (notre édition de vendredi): en faveur d’une "entrée" via la rue de Gand et d’une "sortie" par l’avenue des Cerisiers.

Jeudi soir, le bourgmestre André Desmarlières (PS) a donc proposé (et obtenu) l’ajout d’un point supplémentaire afin d’approuver un règlement complémentaire de police concrétisant cette orientation. Cette délibération devra maintenant être validée par les autorités de tutelle.

Possibilité de gradation

On n’a pas échappé à de longues discussions sur ce point; mais elles se justifient dans ce cas en raison de l’importance d’un problème auquel les décideurs régionaux (il faut le répéter!) accordent trop peu d’attention.

À côté d’échanges axés sur la problématique elle-même, deux remarques formelles ont été exprimées: Michel Niezen (LC) et Isabelle Liégeois (BE) ont ainsi regretté le fait que les mandataires communaux n’aient pas été associés à la réunion préalable, "parce que nous représentons aussi la population" . "Cela n’aurait rien apporté de plus" estime André Desmarlières.

Marie Leleux (Écolo) note quant à elle que si le bourgmestre a présenté la notion de "gradation" des mesures lors de cette réunion, il n’en allait pas de même à travers un document écrit qui présentait "d’office" toutes les mesures dans un cas ou dans l’autre.

Le bourgmestre insiste en tout cas, en effet, sur une possibilité de "gradation" des mesures générales: entrée via la rue de Gand, sortie via l’avenue des Cerisiers. Si les itinéraires de fuite sont trop importants (rue des Fours à Chaux, autre tronçon de l’avenue des Cerisiers…), la Commune pourra intervenir de façon plus énergique.

"J’adhère à l’idée du bourgmestre d’y aller progressivement" dit Michel Niezen.

"J’ai toujours été favorable à un tel giratoire, mais je l’aurais plutôt instauré dans l’autre sens, avec une entrée via l’avenue des Cerisiers" dit l’échevin Didier Strebelle (LM) qui insiste notamment sur le danger des priorités de droite.

Dans une conversation parfois brouillonne, on a notamment rappelé l’importance d’une signalisation directionnelle au départ du parc.

Le remède: une route «Mais Silly bloque!»

"Ceci dit, on discute ici de mesures Dafalgan" résume Michel Niezen. "On atténue le mal, mais on ne résout pas le problème…"

Le bourgmestre, à un moment différent du débat, abonde dans le même sens. "Il n’y a pas de bonne solution, sauf réaliser une nouvelle route."

"Les études continuent, mais pour l’instant il n’est pas possible d’effectuer des relevés ou des sondages sur des terres agricoles, au risque d’endommager les récoltes."

Un "directeur général", à Namur, aurait confié au bourgmestre qu’il ne fallait pas attendre la demande de permis avant décembre 2023. Une éternité.

D’aucuns s’étonnent de la lenteur du travail autour de ce projet de route longeant le Bois de la Provision depuis le parc et rejoignant ensuite la N523, aux limites de Gondregnies et de Gages.

"C’est Silly qui bloque!" lance André Desmarlières. " Silly, c’est pas touche!" Il indique avoir proposé une solution pour épargner davantage le carrefour du Mauvinage (rue Gambremont): quitter la N523 en direction de la ligne TGV (pont du Beauregard). C’est l’idée du "bypass" déjà évoquée. "Si on amène la circulation vers ce point de la N57, les véhicules iront ensuite vers le carrefour de Ghislenghien. Mais Silly est aussi opposé à cela…"

Plus que jamais, un constat émerge: les décideurs wallons n’ont jamais pris leurs responsabilités dans la difficile problématique de la mobilité autour du parc de Cambron-Casteau, ignorant les difficultés des communes concernées et les laissant s’opposer. Ce n’est pas de l’autoflagellation comme dirait Élio Di Rupo. Mais un constat.