Les Vaillants d'Attre: plus de 125 ans de passion pour le théâtre

«Des prix prestigieux»

Les Vaillants, composés d’une quinzaine d’acteurs et d’une petite dizaine de membres de l’ombre, présentent chaque année deux pièces à leur public: en mars et en novembre. " Nous avons la chance de recevoir beaucoup de demandes d’acteurs, ce qui nous permet de proposer deux pièces, avec des comédiens différents. En général, nous proposons une comédie et une pièce plus sérieuse. La société et notre public ont évolué au fil des ans; nous pouvons aujourd’hui nous permettre des programmes plus osés qu’en 1980, des pièces plus profondes et engagées. L’objectif est de faire plaisir à notre public et à nos acteurs. " Jean-Michel Lejuste, le metteur en scène, s’occupe du choix des pièces et de l’attribution des différents rôles.

La troupe s’est vu attribuer plusieurs prix: pour les décors en 1990 et en 2000, mais aussi pour la mise en scène en 2016, 2017 et 2019.

Après tant d’années sur scène, la troupe en a vécu, des choses: un chat qui monte sur les planches, attiré par une odeur de lapin aux pruneaux, un déplacement jusqu’à Roisin pour, au final, revenir bredouille, des pertes de mémoire ou des décors qui se font la malle… Mais au final, ce que les membres retiennent, c’est le plaisir qu’ils éprouvent en se retrouvant sur scène, face à leur public.

Pour remercier tous les membres des Vaillants d’Attre, une petite cérémonie est organisée ce samedi. " Nous aurions voulu fêter nos 125 ans l’an dernier, mais le Covid en a décidé autrement , ajoute le président. Nous célébrerons donc l’événement durant notre 126eannée. " La troupe remontera sur scène les deux derniers week-ends de novembre.