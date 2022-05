L'eau et l'électricités plus chères pour "les grands chapiteaux" à Brugelette

Jeudi soir, lors de la dernière séance du conseil communal, les élus ont été invités à approuver une modification du règlement "redevance" relatif à la fourniture d’eau et d’électricité pour la période 2022 à 2025. La modification concerne les chapiteaux de plus de 250m² uniquement. Ceux-ci devront désormais payer 60€/ jour pour l’électricité et 30€/ jour pour l’eau.