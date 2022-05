Line Aris livre son combat contre le Covid long à Brugelette

En mars 2020, quelques jours avant le début du 1erconfinement, Line Aris, logopède au sein de l’institut médico-pédagogique Sainte-Gertrude de Brugelette, développe des symptômes qui s’apparentent à ceux de la grippe. " J’avais des courbatures, de la température et mal à la gorge ", explique l’auteure du livre "Au périple de la vie". " À ce moment-là, les médecins ne consultaient déjà plus que par téléphone. J’ai contacté mon médecin qui m’a prescrit un traitement pour soulager mes symptômes. " De plus en plus de cas Covid sont observés et les hôpitaux commencent à saturer. " D’autres symptômes sont rapidement apparus: de la toux et surtout un essoufflement respiratoire. Au fil des jours, mon état a commencé à se dégrader. Jusqu’au dixième jour, où j’ai cru que je ne passerais pas la nuit.C’était la descente aux enfers.Ce soir-là, je me souviens avoir dit à mon mari que je n’allais pas m’en sortir. J’avais mal partout et j’avais de plus en plus de mal à reprendre ma respiration. J’ai eu la sensation que la petite flamme qui m’habitait était en train de me quitter. Je suis tombée dans une espèce de sommeil extrêmement lourd, voire comateux. Je me suis réveillée le lendemain avec de nouvelles sensations. " Line Aris constate qu’elle souffre de problèmes de mémoire et de concentration, mais aussi d’un manque de stabilité dans les jambes." Je me suis rendu compte que je ne comprenais plus mon mari et ma fille; il se passait quelque chose de grave. Par réflexe, j’ai pris un livre pour voir si je comprenais ce que je lisais. Ce fut le cas, heureusement. Par contre, à l’oral j’éprouvais des grosses difficultés. " La logopède a alors recontacté le médecin, qui lui a prescrit un nouveau traitement antibiotique. " On s’est donné 24 heures pour voir mon évolution; si je n’allais pas mieux, c’était l’hospitalisation.Par chance, j’ai observé une amélioration au niveau des symptômes respiratoires, mais je gardais ces sensations étranges en moi, très difficiles à décrire. "