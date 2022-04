Sens giratoire vers Pairi Daiza: les habitants de Gages (Brugelette) pourront donner leur avis

Il était tout d’abord question de l’installation d’emplacements de stationnement pour personnes handicapées au chemin de Soignies et à la rue Maurice Lelangue à Brugelette, ainsi qu’au Grand Marais à Mévergnies.L’établissement d’une zone d’évitement striée trapézoïdale le long de la rue du Moulin (Brugelette) a également été soumis à l’approbation des élus, qui ont tout approuvé.

Un rapport modifié?

Mais lorsque le 1eréchevin, Didier Strebelle, a évoqué les modifications de roulage relatives à Gages, l’assemblée s’est immédiatement crispée. Il était proposé au conseil d’interdire l’accès du chemin de Mons, au départ du chemin de Meslin à tous les véhicules (exceptés convois agricoles); d’interdire aussi l’accès la rue des Fours à Chaux, entre le chemin de Mons et l’Avenue des Cerisiers (excepté desserte locale), et à l’avenue des Cerisiers, entre le chemin de Mons et la rue des Fours à Chaux (excepté desserte locale). En d’autres termes, le conseil a été invité à approuver la mise en application du sens giratoire inversé, vers et depuis Pairi Daiza, à savoir l’entrée par la rue de Gand (et plus l’avenue des Cerisiers comme préconisé en 2016, puis annulé). Mais Didier Strebelle a demandé à l’assemblée de reporter le point." Je dois vous avouer que je suis embêté de vous demander d’approuver ce règlement complémentaire de roulage ", a-t-il indiqué. " Le 31 mars dernier, l’agent du SPW mobilité, notre inspecteur principal de la police, notre agent technique et moi-même, nous sommes rendus sur place et nous avons parcouru le giratoire mis en place en 2016 et qui avait donné satisfaction à l’époque. Nous avons parcouru ce giratoire dans le sens inverse, à la demande du bourgmestre. Plusieurs inconvénients ont été mis en évidence. L’agent du SPW a donc remis un avis quant aux propositions d’itinéraires, laissant le choix au conseil de se prononcer. Lors de la réunion de collège du 13 avril, je n’étais pas présent. Celui-ci s’est prononcé en faveur d’un itinéraire, sans avoir pris connaissance de l’avis de l’agent du SPW. Aucun rapport n’a été présenté en collège. Le rapport que vous avez reçu a en outre été modifié sans vous le signaler, alors qu’il est signé de la direction du SPW. Vous n’avez donc pas reçu le rapport original. Raison pour laquelle je suis embêté de vous demander de voter ce règlement; je propose qu’on reporte le point au prochain conseil pour que l’on puisse vous envoyer l’avis complet du SPW. "

L’échevine Johanna Hubeau a indiqué " que le collège ignorait qu’une mesure avait été supprimée du rapport du SPW ". " Nous avons fait confiance à notre agent technique. "

Ginette Renard, conseillère de l’opposition BE, a regretté la situation qu’elle juge tout à fait " anormale ".

Une consultation citoyenne

Le bourgmestre André Desmarlières s’est étonné de la situation et a promis de lever le voile sur cette affaire. Il a en outre accepté de reporter le point, à condition de demander l’avis des Gageois. " Lorsque nous avons fermé le Grand Chemin, les habitants ont été consultés ", a-t-il indiqué." J’ai demandé, il y a deux mois, que les Gageois puissent donner leur avis, mais je n’ai pas reçu le soutien du collège. Pourquoi demander l’avis pour l’un et pas pour l’autre? "

Les conseillers se sont mis d’accord sur cette proposition. Il sera donc prochainement demandé aux Gageois de se positionner sur un sens giratoire, avec une entrée soit par la rue de Gand, soit par l’avenue des Cerisiers. Le point reviendra ensuite sur la table du conseil…