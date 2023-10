Bois d’Imbrechies à Harchies : Ideta abandonne la procédure de révision de plan de secteur en vue de l’extension du parc d’activité économique !

Ideta rappelle que le projet d’extension du parc d’activité économique d’Harchies répond à une demande de la commune de Bernissart qui souhaite attirer de nouvelles entreprises et créer ainsi de l’emploi dans une région marquée par un taux de chômage important.

La zone visée avait été déterminée en concertation avec le SPW Aménagement du Territoire et cette localisation de l’extension s’inscrivait, toujours selon Ideta, dans une logique d’extension de parcs d’activité économique existants pour éviter la dispersion de nouveaux sites industriels et mutualiser les équipements. Enclavé entre la voie de chemin de fer et le canal Nimy-Blaton, le site présentait de nombreux avantages d’accessibilité et logistiques, renforcés par la proximité de l’autoroute et de la future plateforme bimodale aménagée par la Région wallonne.

L’intercommunale ajoute que la suppression d'une partie du bois d'Imbrechies qui n’est pas répertorié comme zone Natura 2000 aurait été compensée notamment par des mesures de replantation. Elle permettait aussi d’éviter l’aménagement d’une zone économique à proximité directe du milieu sensible des Marais d’Harchies, mais au contraire de s’en écarter fortement pour le préserver.

Le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus, avait demandé au conseil d’administration d’IDETA de s’exprimer sur la poursuite ou non de la demande de révision du plan de secteur, invoquant un décalage du projet par rapport à certaines priorités en termes d’aménagement du territoire.

En réponse au souhait de nombreux citoyens de préserver le bois et à la demande de Roger Vanderstraeten, l’intercommunale étudiera des alternatives qui permettront d’éviter la suppression d’une partie du bois tout en offrant de nouvelles perspectives d’emploi dans la commune.

"Nous comprenons tout à fait les objections des habitants et opposants au projet et entendons la demande de la commune de Bernissart et des partis politiques qui se sont exprimés lors la commission parlementaire du 12 septembre dernier. Nous étudierons des solutions alternatives pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises car le développement durable, c’est aussi créer des emplois pour tous et à proximité", souligne Bruno Lefebvre, président d’Ideta