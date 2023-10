Après une fugue de 24 heures, Yiyo, galgo de 3 ans, est rentré chez lui à Blaton

L’émoi était manifeste depuis lundi matin, moment où Yiyo, un galgo de 3 ans, s’était échappé de sa propriété à Blaton. Aperçu du côté de la rue des Carrières à Basècles puis dans un bosquet non loin de la caserne des pompiers à Blaton, ce chien assez craintif envers les hommes était toujours introuvable lundi soir à la nuit tombante. Des recherches avaient été menées par sa propriétaire et quelques amis mais aussi par d’autres propriétaires de galgos, ces lévriers espagnols utilisés pour la chasse au lièvre et très souvent maltraités avant d’être recueillis par des associations.