Bernissart : Kevin Brangers démissionne de tous ses mandats et quitte la politique !

"Je suis président de l’USC, conseiller du CPAS, président du centre omnisports du Préau et aussi trésorier du logement bernissartois. C’est une décision que je ne prends pas hâtivement. J’y pensais déjà depuis plusieurs mois, assure-t-il. Je quitte la politique. Je ne me retrouve plus dans certains choix posés par mon groupe politique. Jusqu’au bout, j’aurai suivi la politique et les choix de vote de mon camp, mais là, j’ai décidé de dire stop. Je pars sans faire de vagues et pas en claquant la porte."

Kevin Brangers avait notamment suivi tout le chantier de rénovation du centre omnisports du Préau ces dernières années. Il en est à son troisième mandat en tant que président de l’union socialiste communale. "Je suis président de l’USC depuis plus de dix ans. Je vais probablement continuer à m’investir dans la vie associative, mais plus au niveau politique. Depuis mon annonce, j’ai reçu de nombreuses marques de soutien. Je ne changerai pas d’avis. Simplement, mes opinions ne sont plus en adéquation avec celles de mon groupe et le vase risquait de déborder. Je préfère donc partir et je le fais sereinement."

En retrouvant sans doute aussi une plus grande liberté de ton.