"C'est une première en Belgique et il reste quelques places, confie Jean-Pierre Sarot. Nous organisons donc cet événement en collaboration avec la PY Family de Pierre Yves Duchesne, le coach vocal de Lara Fabian, Amir, Agustin Galiana et de Ludivine Brohé, mon épouse. Ce sera une expérience musicale hors du commun."

Une plongée au cœur de la musique sous la forme d’une immersion totale en studio. Les participants auront l'opportunité de baigner dans l'univers captivant de la création musicale, d'explorer des techniques et d'apprendre des méthodes iconiques. Pierre-Yves Duchesne sera présent et dispensera des conseils et des méthodes dont la pertinence est reconnue à l’international.

"Durant la première journée, les participants découvriront le lieu de stage et une master class sera chapeautée par Pierre-Yves Duchesne, précise Jean-Pierre Sarot. Lors du deuxième jour, le stage se poursuivra avec un échauffement vocal et le début du boulot en studio avec Pierre-Yves, Ludivine et l'ingénieur son. Le dernier jour sera consacré à la finalisation du travail en studio et chacun repartira avec sa maquette puisque l’enregistrement d’un son est prévu."

La cerise sur le gâteau, en quelque sorte. La chanson à travailler peut être une reprise ou un inédit.

Le séjour comprend le logement à l’hôtel ainsi que les repas. Il y a moyen aussi de s’inscrire uniquement pour la master class ou alors pour les trois jours de stage mais sans l’hôtel. Infos et réservations auprès de Ludivine Brohé au 0475 24 63 36