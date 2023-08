"Pendant le confinement, nous sommes venus habiter ici avec nos parents, indique Hugo Caulier, dont le nom rappelle la célèbre brasserie basée à Péruwelz. Pour nous occuper, Cyril et moi avons commencé des brassins de 20 litres dans la cuisine et on prenait plaisir à faire ça. Dès que le brassin était terminé, nous partions pour un jogging de 10 kilomètres. A notre retour, nous goûtions la bière dans le kiosque sur la place."

De là est née l’idée de brasser leur propre bière. C’était il y a deux ans. Après des tests qualité dans les installations de la brasserie Caulier, le projet s’est concrétisé. Restait à trouver un nom à la bière. "Un jour, Cyril est venu avec la Hurl, contraction de nos deux prénoms. On a gardé ça. La Hurl est une blonde dorée titrant à 6,8°. Elle est légèrement houblonnée et très équilibrée. Nous la voulions désaltérante. Elle se situe entre les IPA et la blonde classique. Les arômes fruités plaisent au public féminin et les amateurs de bière apprécient son côté houblonné."

En 2022, ils ont produit deux fois 42 hectolitres et tablaient sur 25 clients. L’objectif, en 2023, est de doubler ces chiffres: 50 clients et quatre fois 42 hectolitres.

Cyril est étudiant en gestion et Hugo en agronomie. Leur intention est double. "À court terme, nous voudrions rester réguliers dans notre production tout en continuant nos études, signale Hugo. A plus long terme, notre rêve serait de créer notre propre micro-brasserie ici à Pommerœul. Brasser chez Caulier reste une fierté mais nous voudrions acquérir une certaine autonomie."

Pour faire découvrir son produit désormais disponible aussi au fût ainsi que le verre et le t-shirt à l’effigie de la Hurl, Cyril et Hugo lancent donc leur première Hurlante ce samedi 19 août place des Hautchamps, de 10h30 à minuit.

La jeunesse bouge

"Le cadre est magnifique, assure Hugo. Nous avons intégré le sport à l’événement avec deux parcours de course à pied de 5 et 11 km qui seront gérés par l’Athletic club Belœil-Bernissart. Il y aura château gonflable, grimages et coloriages pour les enfants ainsi qu’un foodtruck salé et sucré. Les scouts de Péruwelz seront notamment aux fourneaux. Un groupe de musique sera présent aussi et l’ambiance sera assurée par un DJ jusqu’à minuit. Nous proposerons une belle tombola. Nous comptons beaucoup de jeunes bénévoles. On veut montrer que la jeunesse peut entreprendre."