Lors du dernier conseil communal de Bernissart, le point concernant la dénomination d’une future voirie reliant la rue d’En Bas à la Chaussée Belle-Vue avait été voté. Le collège avait proposé de l’appeler rue de la Chevauchoire en référence au sentier n°34 longeant la nouvelle voirie et qui porte le nom de sentier de l’ancienne chevauchoire.

"D’après ce que nous savons, cet endroit était appelé chevauchoire car il servait de relais pour les chevaux près du château Battard, explique le bourgmestre, Roger Vanderstraeten. Le lieu permettait de changer les attelages et d’entretenir les chevaux dans le cadre de l’exploitation du charbonnage de Pommeroeul".

La dénomination choisie pour cette voirie préfigure donc la sortie de terre d’un nouveau quartier, projet porté par un promoteur privé et qui comprend donc un cabinet médical, cinq maisons unifamiliales, avec aussi une maison supplémentaire côté rue d’En Bas et deux immeubles à appartements: un de cinq et un de six espaces.

Ce projet avait d’abord fait l’objet d’une demande d’ouverture de voirie et, début 2020, le conseil avait donné son autorisation pour la création de cette voirie. Deux recours avaient été introduits au gouvernement wallon et le ministre Borsus avait pris le 27 novembre 2020 un arrêté acceptant la demande de création de voirie.

Ensuite, un permis d’urbanisme a été introduit et les voyants sont au vert aujourd’hui pour ce dossier.

Un projet dans l’air du temps et vigilant par rapport au CoDT, le code du développement territorial, qui englobera des maisons passives, un parking pour le centre médical et de nombreux panneaux solaires.

Pont reconstruit…pas avant deux ans

"Il y a toujours des demandes en matière de logement et le village de Ville-Pommeroeul reste d’ailleurs assez prisé. Je suppose aussi que le promoteur a fait son étude de marché avant de se lancer dans l’aventure. Nous espérons que l’apport de ce nouveau quartier sera profitable à l’école du village. Je sais aussi que le promoteur entend faire venir dans le cabinet plusieurs disciplines spécialisées, poursuit Roger Vanderstraeten. Quant à la circulation, elle sera mise en tout ou en partie en sens unique. Un seul flux sera privilégié, de manière à ne pas engorger la rue d’En Bas. La CCATM avait d’ailleurs émis des remarques par rapport à la circulation et au risque d’engorgement et le permis a été modifié en ce sens. Le conseil communal en a tenu compte. Quant à la nouvelle voirie, elle sera cédée à la commune par la suite".

Le pont de la Chaussée Belle-Vue, par lequel les riverains pourraient accéder au nouveau quartier, n’est pas encore reconstruit. Et ce ne sera pas pour demain. "Les dernières nouvelles reçues évoquent une reconstruction mais pas avant deux ans", précise Roger Vanderstraeten.