Le circuit de 5,5 kilomètres, qui part à la rencontre de ces murs tout à fait particuliers faits de pierres sèches sans liant ni mortier, est l’occasion pour le visiteur de mieux connaître cette originalité du quartier de la Grande Bruyère, du nom de cette ancienne sablière englobée, elle aussi, dans ce tracé.

Vers l’an 2000, quelques irréductibles amoureux du patrimoine se sont lancés, avec le soutien de la fondation rurale de Wallonie et de la commune, dans une opération de sauvegarde de ces murs construits avec le grès de Blaton.

"Nous avons tout d’abord répertorié les murs et, en 2005-2006, nous avons débuté les chantiers de restauration", confie Alain Honorat Lefebvre, qui habite, ça ne s’invente pas, la rue de la Montagne et qui possède aussi des crêtes à cayaux dans son propre jardin.

"Moi, la montagne, j’y vis toute l’année, sourit-il. Nous sommes allés à la rencontre des propriétaires en leur proposant de restaurer leurs murs à front de rue gratuitement. Certains ont accepté. D’autres avaient d’autres projets pour leur devanture. Nous avons organisé des week-ends de chantiers avec les Compagnons Bâtisseurs. Nous avons motivé quelques habitants de Blaton."

Théo Bruneel, ancien mineur aujourd’hui décédé qui connaissait cette technique, était de la partie.

"À la base, nous avions interpellé le petit patrimoine wallon pour obtenir des aides, mais les murs en pierres sèches n’étaient pas répertoriés. Depuis, ils sont éligibles aux aides. Par contre, ils ne sont pas classés. On peut donc juste conscientiser les gens à préserver cette particularité locale."

Des murs remplis de vie

Il existe deux types de crêtes à cayaux: des murs de séparation et des murs de soutènement. Des formations existent pour mieux appréhender la technique de montage et de restauration de ces murs. Tout est question d’alignement, mais aussi de choix des pierres. Elles sont posées horizontalement, tandis que la couverture est réalisée au moyen de pierres dressées appelées platous.

"On peut arrêter un mur par différents moyens, comme en utilisant une bille de chemin de fer", précise Alain Honorat Lefebvre, par ailleurs aquarelliste.

En plus d’être originaux, ces murs ne se rencontrent pas partout à Blaton. Ils sont concentrés sur quelques rues : de la Montagne, de l’Enfer, Émile Carlier, de Condé, des Sapins…

À l’heure actuelle, les passionnés comme Alain demeurent attentifs à l’état de certains murs envahis par la végétation ou dont la forme nécessiterait quelques retouches. Ils aimeraient aussi mener à bien un projet de pose de cinq panneaux didactiques le long du circuit des crêtes à cayaux. "On y fournirait des explications sur ce patrimoine tout à fait singulier. Des anecdotes aussi ou encore des textes de notre poète local, Florian Duc. Ces murs sont toujours remplis de vie. On y voit des orvets et ils font office de véritables hôtels à insectes", assure Alain Honorat Lefebvre.

Le circuit des crêtes à cayaux emprunte donc aussi la Grande Bruyère.

De la lande et du sable

Cette ancienne sablière offre un paysage un peu lunaire. Ses landes à bruyères (callune), ses falaises et ses étendues de sable constituent des refuges privilégiés pour des espèces rares et protégées. On y retrouve, par exemple, l’hirondelle de rivage, mais aussi des coccinelles et certaines guêpes et abeilles. La zone humide accueille également le crapaud calamite. Depuis 2003, la Grande Bruyère, d’une superficie de 12 hectares, est reconnue comme réserve naturelle domaniale gérée par le SPW, tandis que le parc naturel des plaines de l’Escaut y est attentif en termes de gestion.

La Grande Bruyère n’a pas toujours été respectée comme il se devait. A un moment, les dépôts sauvages y étaient légion et c’est la raison pour laquelle les promeneurs sont invités à respecter les lieux.

Le plan du circuit des crêtes à cayaux, dont le départ se situe place de Feignies à Blaton, est disponible à l’office du tourisme de Bernissart et également en ligne, notamment sur le site www.visitwapi.be.