Chevreuils noyés dans la canal à Blaton: des solutions se dessinent

La ministre a indiqué qu'elle était touchée par la situation. "Mon administration m'a confirmé les faits mais ne dispose pas de chiffres concernant le phénomène. Ces noyades interviennent de manière assez saisonnière, au moment de l'émancipation des jeunes en recherche d'un nouveau territoire. Plusieurs discussions ont déjà eu lieu entre services pour mettre en place une solution", a souligné Céline Tellier.

Elle a évoqué une piste : "La pose de deux rampes de poutres avec des lattes perpendiculaires servant de marches d'accroche et partant de l'eau jusqu'à la berge de chaque côté, a-t-elle précisé. Cette solution a été validée par le DEMNA. Les voies hydrauliques ont également marqué accord pour cette installation, moyennant certaines précautions. Puisque les animaux sautent systématiquement dans le même tronçon, cette solution leur permettrait de remonter sur la berge. Je suis effectivement en discussion avec mon collègue, le ministre Philippe Henry, pour mettre en place cette solution le plus rapidement possible".