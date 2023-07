L’opération a été menée sous le regard aiguisé de Christophe Gaeta, scénographe mondialement connu qui habite l’entité. A son actif, des créations en France, aux Etats-Unis ou en Pologne mais aussi à Notre-Dame à la Rose à Lessines ou au château de Beloeil.

Christophe Gaeta, scénographe. ©Devaux

"Nous avons analysé ce qui fonctionnait au musée et ce qui allait moins bien. Le point fort, c’est la présence de ce véritable squelette. Les enfants repartaient peut-être un peu déçus parce qu’il ne bouge pas. Il s’agissait de lui donner vie. On a recréé le panorama de l’époque."

Sur l’écran en 16/9e, le graphisme vient s’ajouter à l’image pour renforcer l’impression de vérité. "La bande-son a été refaite avec aussi des haut-parleurs de grande qualité, souligne Christophe Gaeta. Le musée des sciences naturelles a quant à lui scanné tous les os du squelette en 3D et nous proposons trois jeux interactifs. Avec C’est là qu’est l’os, les enfants doivent retrouver l’endroit où se trouve l’os sur le squelette. Dessine-moi un dino leur permet de voir leur dessin prendre vie et enfin, à travers Le cabinet des curiosités, il y a 30 objets à trier et à replacer dans la bonne catégorie, entre minéral, végétal et animal."

La bête prend vie. ©Devaux

Depuis 2002 et le retour du véritable squelette fossilisé, aucune scénographie à proprement parler n’avait été mise en œuvre.

"En 2021, la Maison du tourisme de Wapi a organisé une formation sur les parcours immersifs dans les musées dans le cadre du projet européen Tourism Lab", a précisé le bourgmestre, Roger Vanderstraeten.

C’est dans ce cadre que la rencontre avec Christophe Gaeta, qui était le formateur, s’est produite. Un travail a ensuite été mené entre la Maison du tourisme, Ideta, l’équipe du musée et le scénographe pour définir un nouveau parcours immersif.

"Cinq étapes."

"Nous avons pu décrocher des financements via le projet Tourism Lab soutenu par Interreg et le Commissariat général au tourisme, a indiqué le bourgmestre. Le travail a été planifié en cinq étapes. Un, la conception et la réalisation graphique comprenant un cylorama, des panneaux didactiques et la création d’une identité visuelle. Deux, la réalisation d’un film animé. Trois, l’éclairage de la grande salle. Quatre, la pose d’un nouveau sol et les peintures de la grande salle. Cinq, la pose d’un nouvel écran et d’un nouveau vidéoprojecteur avec sous-titrage en néerlandais du film racontant la découverte des iguanodons et la création de trois jeux interactifs."

Le coût total de la scénographie immersive s’élève à 266.824 €, dont 90% de subsides. La commune a investi 49.896 €, montant englobant sa part pour la scénographie mais aussi les travaux annexes. Les services et ouvriers communaux se sont mobilisés, notamment pour la création de vitrines en forme de caisses aux contours boisés. Une belle réussite.

Le bourgmestre a apprécié. ©Devaux

De 3.900 à 7.000 visiteurs

Depuis 2010, le musée se transforme. "Une première phase de travaux a été menée de 2010 à 2013 avec la création du puits et la reconstitution du bouveau de mine recréant le décor de la découverte, a rappelé Roger Vanderstraeten. En 2012, la cloison mobile a été posée. En 2014-2015, grâce au projet européen Terhistoire, les travaux d’aménagement de l’office du tourisme ont été réalisés avec des subsides européens et du Commissariat général au tourisme. 2015 a vu la construction de la galerie d’exposition, liaison entre office du tourisme et musée. En 2016-2017, la buvette carbonifère a été conçue et permet de prendre une pause gourmande dans un univers particulier. Enfin, en 2018 et 2019, un nouvel espace détaillant le travail des fouilles et le remontage des squelettes a été aménagé."

La nouvelle scénographie devrait doper les chiffres de fréquentation. La tendance est déjà à la hausse ces dernières années. De 3.900 visiteurs en 2011, le musée est passé à 7.000 en 2022.