Défense du bois d’Imbrechies à Harchies : la pétition (près de 1.200 signatures) devant le Parlement wallon

Jean-Luc Crucke a justement interpellé Willy Borsus pour refaire le point sur la procédure. "La forêt d'Imbrechies risque d'être défigurée et de voir son biotope détruit par les ambitions d'extension du zoning, alors que des espaces industriels sont disponibles à moins d'une dizaine de kilomètres", a fait remarquer Jean-Luc Crucke.

"Au vu des caractéristiques et des enjeux du dossier, plusieurs instances complémentaires ont été consultées à ma demande", a répondu le ministre.

Willy Borsus entend par là le SPW Economie et Emploi, le SPW Mobilité et le PACO (port autonome du Centre et de l’Ouest) sur les enjeux économiques et le parc naturel des plaines de l’Escaut et le SPW Agriculture et Environnement sur le volet environnemental. Les demandes d’avis ont été transmises le 25 mai et les instances concernées ont 60 jours pour y répondre. A défaut d’avis, ce dernier sera considéré comme favorable.

Concernant la décision éventuelle de réviser le plan de secteur, elle fera l’objet d’une concertation entre membres du Gouvernement wallon.

Willy Borsus précise aussi que la mobilisation des citoyens et des associations a retenu toute son attention. "La pétition a recueilli près de 1.200 signatures et sera prochainement évoquée au Parlement wallon. Cette pétition fait partie des pièces du dossier sur lesquelles seront basées les futures décisions."