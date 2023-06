Rallye vintage et fête musicale ont rythmé la place des Hautchamps de Pommeroeul ce dimanche à l’initiative de la commune et de l’agence de développement local. L’occasion pour les visiteurs d’admirer de beaux bolides dans une ambiance rétro. Les ancêtres en ont encore sous le capot et ont fait le bonheur des amateurs de belles mécaniques.