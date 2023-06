"Ces travaux sont menés par la firme Viabuild et la bombe a été découverte plus précisément lors de la phase de travaux d’égouttage ce mardi, explique Roger Vanderstraeten, le bourgmestre. C’est un obus de la dernière guerre mondiale qui fait environ 250 kilos et qui se trouvait à 1m50 de la façade d’une habitation. Il n’a pas explosé et était enterré."

Bien entendu, des mesures de sécurité ont été prises. "Nous avons fait appel aux services de déminage et personne ne peut approcher en attendant. Un périmètre de sécurité a été dressé."