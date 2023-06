Moyennant trois votes négatifs et deux abstentions, le conseil communal s’est prononcé en faveur de l’acquisition définitive du bien qui, pour rappel, fera office de commissariat de police de proximité.

La commune cherchait une solution car le bâtiment (ex-gendarmerie) occupé par les policiers n’est plus adapté.

"On s’en tire bien. Quant au coût des aménagements, on ne les a pas encore chiffrés, a indiqué le Roger Vanderstraeten en réponse à une question d’Aurélien Mahieu (6tem-ic). Péruwelz cherche encore une solution de son côté et elle sera plus onéreuse que la nôtre, même si au final c’est l’ensemble de la zone de police qui paie et donc les communes.

On prône évidemment le bien-être des policiers mais en définitive, le coût retombe sur nous, ce qui fait le mal-être des communes".