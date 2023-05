Un nouveau taxi social à Bernissart

Ce service a vite trouvé son public. "Depuis 20 ans, trois ou quatre véhicules se sont succédé pour offrir ce service et notre voiture précédente méritait une vie plus rangée. Elle continuera toutefois à servir pour nos travailleurs sociaux. La société idea GmbH a pris contact avec le CPAS de Bernissart pour un nouveau véhicule et la démarche a été soutenue par des entreprises locales et des partenaires régionaux qui ont accepté de parrainer la voiture, une Opel Corsa, a fait remarquer Claude Monniez. "

Cent courses par mois

"En moyenne, le taxi assure une centaine de courses par mois (entre 1 000 et 1 200 km) précise Claude Monniez. Le taxi social est dévolu à plusieurs profils de personnes. Les utilisateurs sont pour la plupart âgés. Ils sollicitent le taxi pour honorer des rendez-vous médicaux, pour se rendre au CPAS ou dans d’autres institutions ou pour aller faire des courses dans les magasins du coin."