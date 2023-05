Ville-Pommeroeul : c'est non à l’extension de l’ancien Colruyt

"Selon le projet, ce qui ressemblait à un ilot allait être aménagé et les engins, des camions notamment, auraient tourné autour, occasionnant des nuisances au niveau de la mobilité et de la sécurité des riverains. Ces derniers craignaient une augmentation du charroi et le non-respect du code de la route, souligne le bourgmestre, Roger Vanderstraeten. Dès lors, le collège avait remis un avis défavorable. Le fonctionnaire délégué a suivi notre avis et nous a demandé de le confirmer, ce que nous avons fait."

Un autre projet visait l’extension d'une station-service à la chaussée Belle-Vue à Ville-Pommeroeul, près du quartier de la Distillerie. "Là encore, le collège avait remis un avis défavorable et le fonctionnaire délégué nous a suivis aussi et nous a fait la même demande de confirmation. Nous avons estimé que nous possédions assez de pompes et de dépôts de carburant dans l’entité. Les citoyens avaient peur d’une augmentation du trafic et des nuisances sonores. Pour nous, le volume de stockage de produits dangereux deviendrait trop important à proximité d'habitations. Nous avons agi dans l’intérêt des citoyens."