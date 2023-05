Le conseil communal de Bernissart, lors de sa dernière réunion en date, a voté le cahier spécial des charges visant à désigner un auteur de projet pour la rénovation et la valorisation de cet établissement bien connu à Bernissart ; ceci dans le cadre de l'opération de développement rural. Ce marché de services est estimé à 162.397€. Les quatre conseillers de l'opposition présents ont dit "non" à ce point.

"Ce cahier des charges avait déjà été transmis. Il y avait des remarques qui ont dès lors été corrigées", a fait remarquer le bourgmestre, Roger Vanderstraeten. Les soumissionnaires devront exposer leur projet devant un comité.

Pour rappel, le dossier de refonte du Kamara englobe deux volets: maison de village et espace polyvalent pour le premier et logements pour le second.

L'actuelle salle des fêtes sera transformée en maison de village avec cuisine équipée dans le but forcément d'y organiser des événements. Un espace polyvalent contigu à la grande salle sera aussi susceptible d'accueillir des réunions et activités associatives.

Deux logements moyens seront aménagés à l'étage: un logement une chambre accessible aux PMR et un logement familial avec trois chambres.

"Le coût du projet est estimé à 1,9 million, dont 987 824€ de subsides issus du développement rural et 912 985€ de part communale", a reprécisé Roger Vanderstraeten.