Selon les témoignages, lorsque le prévenu a vu que son ex-compagne se rendait chez la victime, il est parti, énervé, la retrouver. L’homme a escaladé le portail latéral de la maison de sa voisine et est entré par la cuisine. La voisine nommée Annie (nom d’emprunt), après avoir mis en sécurité l’ex-compagne dans la salle de bains, s’est retrouvée nez à nez avec Oscar dans la cuisine. Celui-ci qui connaissait la maison se dirige vers de la salle de bains, Annie essaie de s’interposer mais se prend un coup de poing dans le nez. Le prévenu saisit un extincteur et essaie de défoncer la porte, il réussit à faire un trou avant qu’Annie ne revienne et se mette devant lui. Oscar lui donne alors un coup d’extincteur et le déclenche pour vider son contenu dans le trou de la salle de bains. Annie est prise de vomissement à cause de la fumée et Oscar prend la fuite. Lors de l’arrivée de la police, Annie saigne du nez, son t-shirt est taché de sang. Une expertise des lésions justifie par la suite une incapacité de travail de huit jours.

Un an de prison et 7 000 € de dommages

Son avocate réclame un dommage matériel de 6 673 € suite à l’endommagement du portail latéral et à la dégradation de la porte de la salle de bains mais également un dommage corporel et moral de 1500€ dû à la souffrance physique et psychologique engendrée et encore actuelle. Pour la procureure il ne fait aucun doute "la victime a fait une déclaration modérée par rapport aux coups qu’elle a reçus. Elle a dénoncé les faits de suite. Il semble évident que les faits sont établis. Je requiers un an de prison".

Le jugement sera rendu le 4 mai.