A Harchies (Bernissart) la saga Buissonnet exaspère les élus

"Il a été proposé de poser un deuxième coussin mais il ne figure pas encore dans ce plan, tout simplement parce qu’il devra faire l’objet d’une analyse du trafic auparavant. Il n’y en a donc qu’un pour le moment", a signalé le bourgmestre.

Le dossier avait fait l’objet il y a quelques semaines d’une réunion citoyenne et le sujet a déjà été abordé à de multiples reprises au conseil. Les élus de la majorité comme de l’opposition ont fait part de leur exaspération par rapport à tous les commentaires qui peuvent fleurir sur les réseaux sociaux.

"Je veux mettre les choses au point. Un premier rapport a été effectué par la police en 2014, a expliqué Roger Vanderstraeten. Je ne l’ai pas transmis au conseil communal car il ne réglait rien. Trois autres ont suivi et ça n’arrangeait personne. Je remercie le conseiller Guillaume Hoslet pour le travail qu’il a fourni pour tenter d’apporter des solutions, mais moi, en aucun cas je ne suis intervenu pour modifier ce stationnement. Seul le fonctionnaire délégué de la Région wallonne est habilité. Le règlement que nous votons émane du rapport de police. On peut le voter mais pas l’amender. Si nous l’acceptons, il partira à la Région wallonne pour approbation. Je veux aussi dire que chaque conseiller vote comme il l’entend, que je laisse voter chacun en âme et conscience et que non, il ne suffit pas que je tousse pour que tout le monde lève le bras."

"Ni vendus, ni corrompus"

Aurélien Mahieu (6tem-ic) s’est dit lui aussi exaspéré. "J’ai pu lire que dans l’opposition, nous étions des moutons. Ce n’est pas vrai. Je dis à ces personnes qui écrivent ça qu’elles n’ont qu’à se présenter en 2024. On verra si elles recueillent à chaque fois l’unanimité. J’en doute. Nous ne sommes ni vendus ni corrompus."