Pétition lancée contre l'extension du zoning d'Harchies

La réunion d’information avait réuni une soixantaine de participants, dont Alain Malengreau, de Natagora, qui a lancé une pétition. Les questions et remarques avaient été nombreuses.

"On a besoin d’arbres, tout le monde le sait. On a ici plus de 15 hectares de forêt, le bois d’Imbrechies, dont la structure du sol remonte sans aucun doute à la fin du Moyen Âge", avait indiqué Alain Malengreau lors de la réunion. Intitulée Pétition pour la préservation des bois anciens, patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie, et contre la demande de changement d’affectation au plan de secteur du Bois d’Imbrechies pour permettre l’extension du zoning industriel d’Harchies, le document est en ligne sur le site du parlement wallon ( https ://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=petition-detail&id=309)

L’objectif est de récolter au moins 1 000 signatures, ce qui permettrait à l’auteur de la pétition ou à un autre signataire d’être entendu par la commission parlementaire compétente. "Le bois concerné, d’une superficie de 17 hectares, est repris au plan de secteur en zone forestière d’intérêt paysager. C’est aussi une forêt domaniale qui bénéficie du régime forestier, explique l’auteur dans la pétition. C’est une forêt très ancienne comme en attestent les cartes de Ferraris. Cela fait donc des siècles que la structure de son sol n’a pas été modifiée et constitue ainsi un biotope à part entière d’une richesse naturelle exceptionnelle."

Hérésie environnementale

Il précise que de par sa position, cette zone boisée constitue également un couloir écologique crucial entre les Marais d’Harchies et le site Natura 2 000 situé au nord du canal Nimy-Blaton-Péronnes. "Ce lien écologique forestier permet à de nombreuses espèces de se déplacer entre ces deux sites. La modification du plan de secteur de ce bois et sa destruction annoncée, en plus d’être une atteinte à notre biodiversité régionale, est également une hérésie environnementale. Comme aucune mesure de compensation ne remplacera la perte de cette ancienne forêt, je demande l’abandon de ce projet." La date de clôture de cette pétition est le 25 juin.

Infos sur la page Facebook Sauvons le bois d’Imbrechies.