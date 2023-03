Un Bernissartois perd la vie après un accident de voiture

Les services de secours sont rapidement intervenus sur place et ont pris en charge le conducteur âgé d’une cinquantaine d’années. Grièvement blessé, et dans un état critique, il a été transféré en milieu hospitalier.

Nos confrères de Nord Éclair ont annoncé, en fin de journée, que le conducteur avait finalement succombé à ses blessures. La victime est Pierre Fagnart et travaillait en tant qu’employé pour la commune de Bernissart, où il vivait également.

"Il était agent communal délégué à l’environnement et travaillait pour l’agence de développement local, précise le bourgmestre Roger Vanderstraeten. Il s’occupait aussi de la comptabilité du camping. Le hasard a fait que je suis arrivé sur le lieu de l’accident, en même temps que les services de secours. Je l’ai directement reconnu lorsqu’on l’a extrait de l’habitacle du véhicule. Il a sans doute fait un malaise, et tout a été fait pour lui permettre de rester en vie… malheureusement, il est décédé à l’hôpital. C’était un homme agréable, consciencieux et efficace dans son travail. C’est une triste nouvelle."

À la famille et aux proches de Pierre Fagnart, notre journal adresse ses condoléances.