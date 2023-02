Le crossage, activité sportive et culturelle à Blaton

"Tout dépend des éphémérides, indique Benoît Dremaux, coordinateur du crossage à Blaton et du groupe des 421. Cette année, on crossera donc de 7h42 à 18h11. Avant, ce ne sera pas le crossage et après, ce ne sera plus le crossage. À Blaton, nous aimons toujours crosser à l’ancienne, avec des cholettes en bois. Notre objectif est de perpétuer le folklore local avec le soutien de la commune. Des réunions préparatoires sont organisées avec les différents groupes et les autorités communales afin que le crossage se déroule dans le respect de toutes et de tous. Les participants peuvent, le temps d’une journée, se réapproprier le village."

Au préalable, des toutes-boîtes sont distribués à la population pour prévenir les riverains.

Roi et reine désignés

Le crossage réunit des gens du village mais aussi des environs. "Nous avons généralement un groupe entier de Bon-Secours qui vient et nous accueillons même des crosseurs venus d’Amiens. Ils nous rendent visite puisqu’ils ont des connaissances dans la région."

À Blaton, une des particularités du crossage tient dans l’élection, une bonne semaine avant la date fatidique, du roi et de la reine. "Notre tir du roi et de la reine se déroule sous forme de différents jeux de dextérité", poursuit Benoît Dremaux.

Cette année, le tir a sacré Thomas, des Dudules, comme roi et Ophélie, des Ketjes, comme reine, tandis que la société Reine est celle des Voisins.

Si le crossage véhicule l’image d’un jeu lors duquel il fait bon boire, il est aussi considéré comme une activité sportive et culturelle à part entière. Benoît y tient. "Les gens sont libres de boire un verre ou pas. L’essentiel réside dans l’amusement et le plaisir de se retrouver."

Justement, pour se retrouver peut-être plus souvent, Benoît Dremaux et ses compères aimeraient relancer le crossage en plaine et aussi au paillet. "Le crossage en plaine se pratique généralement entre la Toussaint et le premier jour du printemps. Evidemment, il faut trouver des terrains propices pour y organiser des compétitions."

Si le jeu reste à peu de chose près identique, le matériel est différent. "En plaine, vous pouvez et vous devez même utiliser plusieurs types de crosses alors qu’en rue, une crosse suffit. Quant au crossage au paillet, il se joue avec une herse comme celle qui a été installée dans les nouveaux locaux de la perche couverte à Harchies et avec des plumes à atteindre. On tire à l’horizontale."

En attendant, c’est dans les rues de Blaton que ça va se passer. Logiquement, entre 120 et 150 participants sont attendus ce mercredi. "Il y aura seize points névralgiques disséminés à travers le village", précise Benoît.

Un plan avec les cafés et aubettes a été établi.

Infos sur la page Facebook Crossage de Blaton: les amis de la soule.