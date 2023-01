Commerce à Bernissart: il y a des places à prendre

"L’enquête a été diffusée du 22 décembre au 9 janvier, sur Internet essentiellement. Nous visions 100 réponses. Nous en avons obtenu 112, indique Véronique Stortoni, qui gère l’ADL. On a fait appel à un cabinet pour consolider notre candidature. Les objectifs étaient de pouvoir sonder la fréquentation et la connaissance des commerces, d’identifier la satisfaction des répondants sur différents éléments comme accueil, qualité ou diversité et de mieux connaître les attentes et besoins."

Au final, que ressort-il de l’étude ? Il apparaît que les enseignes relatives aux besoins quotidiens comme produits d’hygiène, boulangeries, boucherie, supérettes et pharmacies enregistrent la plus grande fréquence d’achat au sein de la commune.

"Les besoins sont rencontrés mais pourraient encore l’être davantage dans l’alimentation, signale Véronique. Les participants à l’enquête sont particulièrement satisfaits de l’accueil des commerçants, de la qualité des commerces, des produits vendus et des horaires d’ouverture. Les prix pratiqués sont jugés accessibles. Les critères mitigés sont la qualité de l’espace public aux abords des commerces, la facilité de stationnement et les parkings publics."

Commerces de niche: c’est positif

Deux éléments sont pointés comme particulièrement insatisfaisants: la diversité des magasins ainsi que l’offre en Horeca, jugée faible, pas assez qualitative et peu diversifiée. "Les achats qui concernent l’équipement de la personne et de la maison s’effectuent dans d’autres communes: Mons, Hornu, Tournai… L’exode est aussi particulièrement marqué pour l’Horeca", précise la responsable de l’ADL. L’entité compte 13% de cellules vides et globalement, les chiffres montrent que la commune est encore sous-équipée d’un point de vue commercial. "Il est nécessaire d’ouvrir de nouveaux commerces pour répondre aux besoins de la population actuelle et future. L’enquête a aussi démontré l’importance de la visibilité des commerces et de leur offre sur Internet. Les répondants souhaitent orienter encore plus l’offre de Bernissart vers du commerce de proximité: besoins quotidiens, Horeca, services."

Tout n’est pas négatif, au contraire. La présence de commerces de niche tels articles de pêche, mercerie, herboristerie et mode pour seniors est ainsi considérée comme un point fort.