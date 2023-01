24 hectares visés par Ideta

Ideta sollicite une demande de révision des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et de Mons Borinage pour y inscrire une zone d’activités économiques industrielles de 24 ha environ en lieu et place de 17 ha de zone forestière et de 7 ha de zone de services publics et d’équipements communautaires et ce à l’ouest de l’écluse de Pommerœul, le long de la rue de l’Industrie, dans le prolongement du parc économique existant à Harchies.