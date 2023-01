A Bernissart, on souhaite la bonne année..., mais pas à tout le monde ?

Premier conseil de l’année à Bernissart et première polémique au sujet de la remise des vœux au personnel communal, séance qui s’est tenue ce lundi 2 janvier à la maison rurale de Blaton et à laquelle l’opposition n’a pas été conviée. Didier Delpomdor (6tem-ic) et Bénédicte Vanwijnsberghe (ex-6tem-ic) le regrettent vivement et ont questionné la majorité à ce sujet.