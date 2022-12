Un verger conservatoire et participatif

"L’agriculteur Jacques Dubois et d’autres citoyens ainsi que la section apicole de Blaton ont décidé d’unir leurs forces pour faire de ce terrain un verger partagé avec un rucher" souligne l’échevine Maud Wattiez (Écolo), en charge de la participation citoyenne et de l’environnement.

Avec le Parc naturel comme partie prenante

Le Parc naturel des plaines de l’Escaut est partie prenante et a même organisé une formation de création d’un verger. Début novembre, à quelques jours de la Semaine de l’arbre, une trentaine de personnes ont appris les bons gestes du piquetage, étape qui consiste à matérialiser à l’aide de jalons le futur emplacement des arbres en respectant les distances de plantations. "Cette parcelle avait été envahie par les ronces et je l’avais même déjà réensemencée pour lui donner un plus bel aspect, confie Jacques Dubois. L’idée ici était de planter des arbres dans le cadre du budget participatif pour en faire un endroit accueillant."

Joséphine Martin, en charge des projets participatifs au PNPE, était présente avec une équipe du Parc naturel pour aider le petit groupe.

"Avec le froid, les conditions ne sont pas forcément idéales pour planter mais d’un autre côté, mieux vaut le faire au plus tôt pour permettre le ressuyage quand il va pleuvoir et ainsi favoriser les contacts racinaires. Et puis, une fois que l’arbre est planté, il ne gèle pas sous deux ou trois centimètres", assure-t-elle.

Cette parcelle communale sera donc bel et bien accessible au public. Une table de pique-nique y sera même aménagée afin de passer un moment de détente en découvrant la nature.

Des fruits régionaux

Au bout de la parcelle, l’espace sera géré par un apiculteur. "On a donc ici planté des arbres et en mars, on va venir regreffer en sélectionnant des arbres rares pour pouvoir conserver des variétés anciennes qu’on ne trouve pas dans des vergers classiques", précise Joséphine Martin. Parmi elles, la triomphe de Tournai (poire) ou la reinette de Wattripont (pomme). "Si certaines variétés apportent quelque chose en termes gustatifs, on prélèvera les greffons. Il s’agit donc d’arbres dits conservatoires."

Dans le même esprit, trois ou quatre arbres seront conservés pour être plantés le 11 janvier par une dizaine de jeunes encadrés par Animation Préau et toujours sur les conseils du PNPE. Une manière de sensibiliser les jeunes à l’aménagement des espaces verts et à la préservation de la nature.