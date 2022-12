Sandrine Loiseau, à Blaton, a matérialisé sa passion

Mais la passion, pour laquelle elle plaide coupable, a fini par l’emporter. Elle a été prise en Flagrant Délice, le nom de son enseigne.

"J’ai suivi des cours du soir en chocolaterie. J’ai décidé de me lancer en complémentaire et depuis six ans, j’en ai fait mon activité principale."

Depuis cet été, Sandrine, qui exerçait auparavant à Hautrage, a déménagé dans un vaste bâtiment de la rue de la Station à Blaton, un site qui a accueilli par le passé un magasin de pêche et plus récemment une plaine de jeux. "Pour la première fois, je bénéficie d’une boutique en plus de mon atelier de fabrication."

Pralines, mendiants, biscuits, cookies et autres réjouissances se dressent dans le comptoir.

"Vendre sur place permet d’avoir un contact direct avec la clientèle et donc de proposer du service et du conseil. Le bouche-à-oreille commence à fonctionner même si on sait tous que le contexte actuel est difficile. J’essaie de pratiquer des prix abordables."

Sandrine développe une gamme de produits susceptibles d’être consommés par le plus grand nombre puisqu’elle fait très attention aux intolérances alimentaires. Elle est par ailleurs labellisée bio. Les additifs, très peu pour elle. "J’ai toujours fait attention à la provenance de mes matières premières et aujourd’hui, tous les produits que j’utilise dans la fabrication ont reçu le label. Ça demande des frais et du travail mais je m’inscris dans cette démarche."

L’artisanat féminin en valeur

Sandrine vend des chocolats à la pièce mais également en tablettes ou prêts en sachets. Il y a également des sucettes pour les enfants. "Le client, en fonction de son budget et de ses préférences, peut confectionner un panier-cadeau pour un proche."

À côté de son activité chocolatière, Sandrine a aussi eu envie de donner un coup de pouce à des femmes qui travaillent des produits comme pâtés, confitures, limonades, pâtes, café ou bière. Une manière de faire connaître ces artisanes qui, comme elle, ont le goût du travail bien fait et responsable.

Pour le reste, Sandrine prend régulièrement son bâton de pèlerin pour trouver des boutiques partenaires. Durant la semaine, elle fabrique le chocolat. Le vendredi, elle assure les livraisons avant d’ouvrir le magasin de 16h à 18 h. Le samedi, la chocolaterie est accessible au public de 10h à 18 h.

Flagrant Délice: rue de la Station, 29 à Blaton. Rendez-vous sur la page Facebook Flagrant Délice.