Le prévenu de 28 ans est poursuivi pour avoir dégradé le portail de cette voisine, pour avoir pénétré chez elle de manière violente et pour avoir vidé un extincteur dans sa maison.

"Elle avait tout fait pour me séparer de ma compagne et elle y était parvenue. Elle a hébergé mon ex avec son nouveau compagnon. Quand je l’ai su, j’ai pété les plombs. Je n’ai pas abîmé le portail. Pour l’extincteur, je reconnais. Par contre, je ne l’ai pas touchée. Je ne lui ai pas porté de coups. J’aurais bien voulu attraper le nouveau compagnon, ça oui. Je ne rembourserai pas le portail."

Le prévenu avance d’autres éléments troublants. "Elle se frappe elle-même et a payé des gens pour me tuer. Elle a fait brûler ma voiture."

Félix répète qu’il n’a pas l’habitude de se dérober et qu’il reconnaît donc bien une partie des faits mais il assure une fois encore ne pas avoir frappésa voisine.

L’avocat de la dame a indiqué que le prévenu avait frappé à la porte violemment et qu’elle avait refusé de lui ouvrir. "Il a alors escaladé le portail et est passé par la cuisine. Il était hystérique. Il a vidé son extincteur et a asséné un coup de poing dans le nez de ma cliente. Elle a également été touchée à la mâchoire inférieure. Elle ne savait plus respirer et a été prise de vomissements."

L’avocate de la victime appuie ses dires en précisant que les policiers ont bien remarqué que sa cliente saignait du nez et que ce dernier était gonflé. "Elle était dans un grand état de stress et à l’hôpital, des lésions ont bel et bien été constatées au nez."

Elle a eu des séquelles pendant au moins un an, selon son avocate.

Un médecin sera désigné

La dame ne s’est pas sentie bien à l’audience. Elle est sortie quelques instants.

Alors que la parole lui était donnée, le ministère public a demandé au tribunal si une expertise n’était pas nécessaire. "Il serait bon de désigner un médecin légiste pour savoir si l’incapacité a dépassé les quatre mois, auquel cas il faudrait alors requalifier les faits."

Le prévenu n’a pas semblé emballé par cette idée. "Je vous répète que je ne l’ai pas touchée. J’ai un passé judiciaire et quand j’ai fait quelque chose, j’assume."

Au final, la présidente a fait droit à la sollicitation du ministère public. Un médecin sera désigné et l’affaire a été remise au 30 mars.