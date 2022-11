Blaton: un duel belgo-canadien à la sauce poutine

"Elle a son passeport belge, avance malicieusement Alain. Mais au Canada, elle peut toujours avoir la nationalité canadienne, c’est vrai."

Alain la taquine d’emblée. "Tu sais me donner le nom de l’attaquant canadien passé par La Gantoise et qui joue maintenant à Lille ?" Kathy hésite. "Heu… Laurent ?" Alain sourit. "Perdu, c’était David, Jonathan David. Et le joueur de flanc de Bruges ?" Kathy se lance. "Burak ?" Alain est vraiment plié. "Buchanan !"

Rencontre via l’ancêtre de Messenger

Le ton est donné. Leur mariage, en 1999, avait fait grand bruit. Et pour cause. "Nous nous sommes connus via l’ancêtre de Messenger, IRC Belgique pour celles et ceux qui s’en souviennent, confie Alain. En réalité, Kathy était déjà venue en Belgique pour un stage du côté de Liège. Nous avions chacun un pseudo sur les réseaux et le mien était identique à celui d’un de ses amis. Un jour, elle m’a envoyé un message par erreur." La suite…

En mai 1999, Kathy revient en Belgique pour effectuer un stage dans une crèche mais à Péruwelz cette fois. Entre elle et lui, le courant est passé. "Je suis repartie au Canada en juin, poursuit Kathy, Québécoise née à Montréal et qui a grandi dans une petite ville du Québec près de la frontière avec les États-Unis. Trois jours après, je demandais à Alain de venir me rechercher."

Le visa touristique de Kathy courait sur trois mois. "Nous lui cherchions avant tout une couverture médicale et un boulot, explique Alain. Kathy avait un diplôme d’éducatrice spécialisée dans le domaine de l’enfance. Grâce à un ami, elle a été engagée dans un foyer pour autistes et nous nous sommes mariés en septembre 1999."

Un peu plus d’un an après, en novembre 2000, Dylan, leur fils, pointait le bout de son nez.

Par la suite, Kathy a travaillé auprès des personnes âgées pendant plusieurs années au CPAS de Péruwelz et après avoir refait des études en sciences administratives, elle œuvre désormais au secrétariat général du CPAS. Alain n’est pas loin puisqu’il est le directeur financier de la commune et du CPAS de Péruwelz.

Des anecdotes concernant leur parcours, ils peuvent en raconter à foison. "Kathy avait passé son permis au Canada. Avec son visa touristique, elle pouvait conduire en Belgique. Par contre, après notre mariage, elle n’y était plus autorisée car à l’époque, contrairement à d’autres provinces canadiennes, le Québec n’avait pas d’accord à ce sujet avec la Belgique. Il a fallu une pression politique des deux côtés de l’océan pour que les choses bougent. Nous avons attendu deux ans. Pour l’équivalence des diplômes, ça n’a pas été triste non plus. Au Canada, il n’y a que cinq années dans le secondaire et ça a créé des complications."

La Céline Dion du coin

Kathy a dû s’adapter à la vie en Belgique. "Avec mon accent, j’étais un peu gênée. On me comparait tout le temps à Céline Dion."

Elle ne l’a pas totalement perdu, au contraire, nous gratifiant de succulents dérapages incontrôlés.

"Globalement, je trouvais que ça manquait de vie en Belgique. Au Canada, il y a toujours quelque chose à faire. Le dimanche par exemple, je n’aimais pas. J’ai dû m’y faire. Quand je suis arrivée, c’était encore la période des francs et la conversion n’était pas simple. Les unités de mesure sont différentes aussi."

Le couple se rend tous les deux ans au Canada. Ils y restent un mois. Le Covid a tout chamboulé. "Nous y étions allés en 2018 et devions y retourner en 2020 mais nous avons dû attendre cette année, précise Alain. Pour Kathy, ça faisait long. On a décidé d’y repartir aussi en 2023 du coup."

Mentalité différente

La qualité de vie là-bas a séduit Alain. "La mentalité est différente. Les gens sont en général de meilleure humeur, souriants, bienveillants, avec l’envie de s’entraider. Le respect de l’autorité y est plus grand aussi. Et en matière de déchets, ça ne rigole pas. Les Canadiens sont respectueux. J’ai été frappé aussi par autre chose: les gens laissent la porte de leur habitation ouverte. Impensable chez nous. Au Québec, vous commencez l’apéro à quatre ou à cinq et une heure après, il y a trente personnes dans la maison. Les voisins arrivent avec à boire et à manger. Mais c’est tout à fait normal chez eux."

Alain se verrait bien partir là-bas au moment de sa retraite. Paradoxalement, Kathy moins. "L’an prochain, ça fera 24 ans que je vis en Belgique, soit autant qu’au Canada. Et puis, il y a notre fils ici. S’il fonde une famille, j’aimerais pouvoir rester auprès de tout le monde en Belgique " dit-elle.

Souvent, ils sont au Canada au moment de la Coupe du Monde ou de l’Euro mais ce mercredi, c’est en Belgique que le couple recevra des amis. Ils seront une quinzaine autour de l’écran. "Le sport-roi au Canada reste le hockey sur glace, assure Alain. Mais si le Canada va loin, le soccer pourrait se développer. Les Belges y sont connus. Laurent Ciman a joué à Montréal et à Toronto."

Les drapeaux sont donc prêts. Mais pas seulement. Kathy concoctera un plat typique du Québec, la célèbre poutine. "J’ai ramené de la sauce spéciale de là-bas. Pour le fromage, on s’arrangera. Il y a les frites aussi. On passera un bon moment. Depuis le tirage au sort, je suis vraiment excitée."

C’est l’heure du pronostic. Kathy se jette à l’eau. "2-1 pour le Canada. Si je gagne, tu fais tout ce que je veux pendant une semaine." Alain voit les Diables s’imposer. "3-1. Pari tenu, mais si je gagne, tu feras la même chose pour moi."