Ainsi, après Leuze par exemple, la gare de Blaton est aussi candidate à l’appel à projets Tiers-lieux ruraux, appellation qui donne de prime abord mal au crâne mais qui encourage la solidarité entre citoyens à travers des espaces multiservices.

Les idées ne manquent pas

Dans le cadre du programme communal de développement rural, des citoyens s’étaient exprimés afin de créer une maison multiservices dans le quartier de la gare, lieu multimodal entre train, vélo et voiture.

Le bâtiment a été acquis récemment par la Commune et le défi est double: d’un côté, offrir plus d’espace au centre de repassage "Berni repasse" installé dans une partie de la gare, et, de l’autre, reconfigurer les guichets et la salle des pas perdus. Pour y faire quoi ?

Les idées ne manquent pas, entre espaces de travail pour télétravailleurs et navetteurs, point d’information sur la mobilité et l’offre touristique, espace de lecture, espace de cohésion sociale, point de vente de produits locaux et atelier de réparation de vélos.

Sur un budget estimé à 780 256 € TVAC, le projet pourrait prétendre à un subside de 680 000 €.

Lieu stratégique

Lors d’un récent conseil communal, le conseiller de l’opposition Laurent Deweer s’est montré dubitatif: "Je n’y crois pas ! Lire un livre à la gare ? Et vous pensez que les gens vont utiliser la gare comme espace de co-working ? Rénover d’accord, mais ensuite, il faut entretenir ce bâtiment. Qui va ouvrir et fermer ? Par contre, je suis d’accord pour “Berni repasse”."

Pour Aurélien Mahieu (6tem-ic), "ce projet est un peu fourre-tout".

Mais selon le bourgmestre, Roger Vanderstraeten, "le train n’arrive pas toujours à l’heure et on parle ici d’une salle d’attente moderne où l’on pourra lire et où des modules pourraient être installés pour que les gens y travaillent. Maintenant, il faudrait sans doute deux gares pour faire tout ce qui est prévu, mais encore une fois, il s’agit d’une candidature."

À ce taux de subsidiation, le bourgmestre est partant. L’échevine Maud Wattiez (Écolo) y croit aussi: "On ne va pas payer un service que la SNCB ne veut plus garantir, ce n’est pas ça. On parle ici de services modulables. Peut-être utopiques pour certains, mais qui se situent sur un lieu stratégique par lequel transitent chaque jour entre 400 et 500 personnes."

Des panneaux photovoltaïques pourraient être installés dans le cadre du projet.

Une partie de l’opposition s’est abstenue et l’autre a dit non. Il faut désormais attendre pour voir si la candidature de Blaton sera retenue.