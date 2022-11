L’objet de la demande était de sécuriser la sortie d’autoroute 26, de réduire de quatre à deux voies la circulation au niveau de la sortie de l’autoroute A16 entre les bornes kilométriques 9,9 et 10,8 et de faire passer la vitesse de 90 à 70 km/h.

En réalité, les travaux ont déjà été effectués et le conseil communal devait remettre un avis sur la demande avant le 6 décembre. "C’est le SPW qui s’est chargé des travaux et comme ils se situent sur le territoire de notre commune, nous devions donner un avis", a expliqué le bourgmestre, Roger Vanderstraeten.

La demande stipule donc que, dans les deux sens, la circulation est ramenée sur une seule voie entre les bornes 9,9 et 10,8, la voie "deux" est utilisée pour créer des zones d’insertion pour les véhicules venant de l’autoroute et des vire-à-gauche pour les véhicules voulant rejoindre l’autoroute. La vitesse est limitée à 70 km/h entre les bornes précitées et la N552 est prioritaire sur les sorties d’autoroute. La priorité est gérée par un stop.

"C’est bien fait, c’est plus sécurisant", a indiqué Anne-Marie Savini, conseillère de l’opposition.

"Pour celles et ceux qui connaissent, c’est une zone accidentogène. Nous avions réclamé un aménagement de cette zone et il est arrivé, a souligné le bourgmestre. J’ai eu l’occasion d’emprunter cette sortie il n’y a pas si longtemps et c’est beaucoup mieux."