Bernissart: face aux factures infernales, fermer la piscine ? C’est une piste

Guillaume Hoslet (6tem-ic) se demande si le jeu en vaut la chandelle.

"Nous avons légèrement augmenté les tarifs d’entrée à la piscine tout en privilégiant les enfants de notre commune mais avec pour effet une diminution de la fréquentation. Certaines écoles ne viennent plus, concède Luc Wattiez. À la Toussaint, nous avons fermé la piscine pour procéder à un gros entretien et pour remettre de l’eau. Nous avons privilégié cette piste."

Les autorités communales pourraient renouveler l’opération de fermeture lors des vacances de Noël. Le bourgmestre a aussi mis sur la table une solution plus radicale encore.

"Fermer la piscine durant les mois les plus froids est une option. Je suis contre la fermeture mais nous allons peut-être y être contraints", a assuré Roger Vanderstraeten.

Si cette fermeture devait intervenir, il ne faudrait surtout pas stopper les machineries. "Si on ferme, il faut de toute façon continuer à chauffer les installations", a confirmé Luc Wattiez.

Autre solution évoquée: baisser la température. "27 degrés, ce serait encore acceptable, sauf qu’on ne sait pas, me semble-t-il, dissocier la température du petit bassin de celle du grand, a confié Luc Wattiez. Pour le club de plongée, baisser la température ne poserait pas trop de problème mais il en va autrement pour les enfants qui fréquentent le petit bassin. L’idéal serait de pouvoir baisser de 2 degrés dans le grand bassin et d’un degré dans le petit mais il faut voir si techniquement c’est possible."

Guillaume Hoslet a posé la question du sort du personnel de la piscine en cas de fermeture temporaire. "Il y aura du chômage partiel", a répondu le bourgmestre. "Mais en même temps, si on ferme, il n’y aura plus de rentrées financières", a ajouté Luc Wattiez.

L’arrivée d’un animateur sportif, même à mi-temps, est espérée au COP. Mais il faut les finances. Et alors que l’aménagement du grand parking du COP va se réaliser, la commune va explorer les pistes possibles pour installer des panneaux solaires aux abords. "Le projet de panneaux solaires au COP n’a pas été retenu, a relevé le bourgmestre en réponse à une question de Laurent Deweer. Mais si on a la possibilité d’installer des panneaux sur fonds propres et donc sans passer par un appel à projets afin d’alimenter l’administration communale et le COP, on le fera."