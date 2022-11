Émoi sur la Place des Martyrs à Pommeroeul

Sauf que riverains comme commerçants sont inquiets. Ils ont ainsi organisé une réunion au Vélo-Club de Pommerœul. Selon eux, le projet est trop ambitieux. Ils réclament son abandon dans la configuration actuelle.

Bénédicte Vanwijnsberghe, conseillère de l’opposition, s’est exprimée. "Nous ne sommes pas contre des investissements à Pommerœul, mais des citoyens m’ont interpellée. En conseil communal, il m’avait été répondu que la consultation des citoyens n’était pas prévue. Or, plusieurs points inquiètent les riverains. Un, la sécurité de la voirie, sur laquelle les gens roulent vite. Deux, le stationnement. Le nombre de places de parking du projet est inférieur à celui qui existe. Et puis, le rétrécissement prévu risque de rendre difficile le passage des engins agricoles. Il y a également plusieurs commerces dans le quartier, dont un sur la place. En a-t-on tenu compte ? Nous avons décidé de lancer une pétition pour être entendus."

Habitant de Pommerœul, Patrick Stevens regrette aussi cette absence d’information. "Quand j’ai vu les plans, j’ai paniqué et je me suis demandé comment j’aurais encore accès à mon garage. Les citoyens sont les premiers concernés et nous aurions aimé que les politiques viennent à notre rencontre pour nous informer et nous rassurer et dans ce cas, nous n’aurions pas eu à tenir cette réunion."

La boule au ventre en sortant sa voiture

Romane Pezzotta (Romanina Traiteur& Épicerie fine) tient un commerce place des Martyrs depuis quatre ans. "On a déjà dû passer à travers la crise Covid. Dans le contexte actuel, fermer même une semaine serait une catastrophe. Avec les travaux envisagés, je crains de perdre mes clients. Quand il y a des travaux, les gens ne se déplacent plus. Je ne suis pas contre des aménagements, mais pas avec un projet d’une telle ampleur. Il y a des aménagements sécuritaires à réaliser en priorité. J’ai déjà failli me faire envoler plusieurs fois."

Romane et d’autres riverains réclament des passages piétons. Certains parlent de ralentisseurs, de marquages au sol, de la plantation de quelques arbres. "Mais pas à 400 € pièce." Un autre habitant demande le placement d’un miroir de courtoisie. "Or, il m’a été refusé. On me dit que je dois le payer moi-même."

Cette dame a la boule au ventre chaque fois qu’elle doit sortir sa voiture. Elle a deux enfants. "Les gens roulent très vite. Pourquoi ne pas prévoir de petits aménagements rapidement ?"

Un espace de convivialité est inscrit dans les esquisses mais les riverains ne le jugent pas indispensable. "Il faut que le projet soit adapté aux besoins des gens", soulignent-ils.