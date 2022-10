Tout récemment, un désherbage a été réalisé dans la partie ancienne du cimetière de Blaton avant un réensemencement effectué sur les 28 allées perpendiculaires à la route traversante en macadam.

"Le gravier des allées ne permet pas de contenir les mauvaises herbes. L’objectif ici était donc de verduriser les allées avec un tapis herbeux homogène. Quand cela aura bien pris, les foosoyeurs pourront tondre facilement, indique Maud Wattiez (Écolo), échevine en charge des cimetières. Nous avons aussi mis du sédum sur certaines parties. Evidemment, entre les sépultures, il est plus difficile d’accéder avec une tondeuse et il faudra donc utiliser une débroussailleuse."

L’échevine poursuit: "Beaucoup de gens estiment que rien n’est fait pour l’entretien. Ce n’est pas vrai. Sur l’entité, nous avons déjà travaillé sur les sites de Bernissart, Harchies, Ville-Pommeroeul et désormais Blaton. Il nous restera Pommeroeul. On met du matériel et des moyens humains."

Salvatore Falletta et Dominique De Vriendt sont les deux fossoyeurs de l’entité. Ils sont aidés dans leurs missions par une travailleuse du CPAS et un ouvrier communal.

À chacun sa part

"Il faut changer les mentalités et expliquer qu’on ne gère plus les cimetières de la même façon, souligne l’échevine. Auparavant, les sites étaient très minéralisés. Ce n’est plus le cas. Les semences ont pu être utilisées grâce à un article budgétaire prévu à cet effet. Semer en octobre était idéal pour obtenir le résultat escompté au printemps."

Maud Wattiez rappelle que l’entretien des sépultures est de la responsabilité du citoyen. "Dans le cimetière de Blaton, il y en a 2 000. Je serais curieuse de connaître le nombre de tombes qui ne sont plus entretenues. On pourrait récupérer de la place. Cela dit, procéder à des exhumations demande aux fossoyeurs de l’énergie et du temps. Ça ne se fait pas d’un claquement de doigts."

La commune mène d’ailleurs une campagne d’affichage pour sensibiliser les citoyens à l’entretien des sépultures. "Nous devons laisser passer deux Toussaint pour donner aux gens la possibilité de se mettre en ordre. Si pour fin novembre 2023 rien n’a bougé, nous pourrons agir", précise Maud Wattiez, qui signale encore qu’il faut éviter d’utiliser des produits chimiques pour nettoyer les sépultures et faire attention à ne pas trop piétiner les espaces ensemencés.