Une fois arrivé à l’épicerie quelque peu énervé et pressé, le jeune homme de 26 ans, originaire de Bernissart a demandé s’il était possible d’ouvrir une deuxième caisse face à l’afflux des clients. Il a d’abord obtenu une réponse positive puis négative à la suite d’une incompréhension. Les responsables ont alors conseillé au prévenu de retourner au bout de la file et de faire preuve de patience.

Kevin a alors tenté de passer devant quelques clients mais un individu n’a pas hésité à intervenir. La situation a vite dégénéré et Kevin en est venu aux mains: "J’ai juste mis une claque à la victime".

"Nous sommes à trois ans des faits. Le père de mon client est décédé quelques semaines après cette histoire", a expliqué l’avocat de la défense. "Sans emploi à l’époque, Kevin a aujourd’hui une vie plus stable et travaille dans le domaine de la tuyauterie. La violence ne fait pas partie de son quotidien".

Une peine de travail ou un sursis probatoire a été sollicité. Le représentant du ministère public a tenu à préciser que lors de sa première audition auprès des services de police, le jeune homme minimisait les faits. Il ne s’oppose toutefois pas aux peines sollicitées par la défense. Jugement le 3 octobre.