Bernissart : maison de village et logements au Kamara

Toujours au rez-de-chaussée, un espace polyvalent contigu à la grande salle fera office de lieu partagé susceptible d’accueillir réunions mais aussi activités qui ne demandent pas une toute grande surface.

Deux logements moyens seront aménagés à l’étage: un logement une chambre accessible aux PMR et un logement familial avec trois chambres.

"Vu l’état actuel du bâtiment, cette opération s’apparentera à un véritable assainissement comprenant des équipements et des logements sains, correctement équipés et dont l’accessibilité, tant pour les PMR que pour les fournisseurs, aura été complètement repensée", a ajouté la directrice générale.

Malgré tout, l’idée est de conserver un maximum d’éléments existants, dont la façade du bâtiment, qui présente un intérêt architectural et historique. Il s’agit de l’ancienne maison du Peuple. L’accès principal de la maison de village se fera de ce côté. Un accès privatif aux logements sera bien entendu de mise.

1,9 million, dont la moitié de subsides

Quant aux abords, en connexion avec la rue de Valenciennes, ils seront repensés, avec notamment la démolition des garages et des autres annexes sans intérêt architectural afin de pouvoir ouvrir l’espace et d’y aménager deux places de stationnement PMR, une zone sécurisée pour les vélos et une aire de convivialité. Une réflexion sera menée aussi par rapport à l’aménagement et à la sécurisation du carrefour parfois dangereux.

Guillaume Hoslet (6tem-ic) s’est interrogé sur le risque du surcoût des travaux "vu la hausse actuelle des prix". Le bourgmestre en est conscient. "Les communes devront à l’avenir supprimer certains projets pour stabiliser les finances."

Martine Marichal (Oxygène-IC) a posé la question du parking. Le bourgmestre a confirmé qu’il y aura deux places.

Quant au coût, il est de 1,9 million, dont 987824 € de subsides et 912985 € de part communale.

L’opposition a voté contre ou s’est abstenue.