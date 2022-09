Gobelets et alcool tournent au vinaigre au conseil communal de Bernissart

Avoir recours à des gobelets réutilisables qu’il faut pouvoir laver sur place n’est pas évident, a répondu le bourgmestre. "En plus, quand vous payez une tournée, vous devez donner une caution pour chaque gobelet et souvent, certains se perdent. Nous allons privilégier désormais les gobelets en carton recyclable."

L’échevin des Finances, Luc Wattiez, a confirmé: "Nous avons été précurseurs au niveau des gobelets réutilisables. La preuve, c’est qu’ils sont mis à disposition des conseillers lors du conseil communal! Mais vous pouvez compter que sur un événement, on perd un tiers des verres."

L’échevin, en réponse à Aurélien Mahieu (6tem-ic), a indiqué que le prix de la caution ne compensait pas la perte, "puisqu’elle ne couvre même pas le prix coûtant du verre."

Ne pas enfoncer davantage les forains

Par ailleurs, le conseil a voté un règlement sur la redevance pour les forains en ne faisant plus de différence entre la foire des feuilles mortes (Blaton) et les autres. "L’an dernier, vous l’aurez remarqué, il y avait des vides dans les allées de la foire aux feuilles mortes et la situation risque d’empirer, a souligné Roger Vanderstraeten. Les forains doivent faire face à pas mal de déboires. Le prix du carburant augmente et chacun d’eux utilise aussi de gros groupes qui consomment. Quand un forain vient d’Anvers avec trois camions et un groupe électrogène, ça lui coûte."

Le règlement prévoit une redevance unique de 0,3€ par m² et par jour d’occupation et un plafond maximum de 70 € par jour d’occupation, justifié par le fait que la redevance a pour contrepartie des services comme l’enregistrement de l’exploitant, le traitement administratif et comptable ou encore la sécurisation des abords de la foire, des éléments pour lesquels la surface occupée n’a pas de réelle incidence sur les coûts supportés par la commune.

Foire aux camelots, pas au péket!

Autre question posée en séance: celle de l’alcool sur la foire aux feuilles mortes.

Les bagarres qui éclatent prouvent, années après années, que certains ne tiennent pas l’alcool ou ont l’alcool mauvais, comme on dit. "Je vais limiter au maximum les stands et autres buvettes où on vend de l’alcool, a fait savoir le bourgmestre. On parle bien de foire aux camelots. Ça ne doit pas devenir une foire au péket. La police sera vigilante aussi sur cet aspect."