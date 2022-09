Comme la directrice générale l’a expliqué, la procédure a été suivie et comme les mandats revenaient au groupe Oxygène-IC, la conseillère communale Martine Marichal était la seule personne susceptible de remplacer Saverio Ciavarella. Or, elle a signifié par courrier qu’elle refusait les deux mandats. Le conseil a pris acte de la démission, du refus et dès lors du non remplacement de Saverio Ciavarella dans ces deux instances.

Ce dernier ne s’est pas exprimé en séance publique. Nous l’avons contacté. "Ce n’est pas nouveau, j’ai d’énormes difficultés à avoir accès aux pièces comptables au format papier et aussi au logiciel comptable. Donc, je me recentre uniquement sur le mandat de conseiller communal confié par les électeurs. Je ne perds plus mon temps à participer à des instances ou commissions dans lesquelles on me montre seulement ce que l’on veut me montrer, assure-t-il. Cela n’entrave en rien mon droit de regard, même si l’exercer à Bernissart est et reste un réel supplice! C’est juste de la transparence de façade, alors je ne perds plus mon temps à ça, alors que le directeur financier est pourtant très ouvert et n’y voit pas d’inconvénients. Mais il n’a pas la main. J’ai déjà adopté un comportement semblable au niveau des propositions que je faisais. En 3 ans de mandat, aucune des propositions déposées au conseil n’a été suivie. Je me contente donc en fonction de l’actualité de questionner le collège et de solliciter l’accès à certains documents."

Concernant un autre mandat, à savoir la vérification aux comptes du logement bernissartois (ASBL), sa démission sera actée dans les prochains mois. "Ne faudrait-il pas envisager l’intégration dans le giron communal de certaines structures paracommunales telles que le logement bernissartois et le camping? Cela aurait pour but de diminuer les intermédiaires, mais aussi de décupler les responsabilités."

Pas envie de conduire une liste

En 2018, Saverio Ciavarella, d’abord partant sur la liste 6tem-ic, avait finalement mené une liste Oxygène-IC. Une telle liste sera-t-elle encore en lice en 2024 ? "En l’état actuel, je ne pense pas, explique Saverio Ciavarella. Clairement, je n’ai pas envie de conduire à nouveau une liste. L’idée est que je puisse figurer sur une liste dont la tête d’affiche a ma confiance. Mais ça n’est pas encore gagné à Bernissart. Si on réitère une liste Oxygène-IC, ce sera parce que la confiance avec d’autres protagonistes n’est pas de mise. Ce qui serait un bis repetita de 2018."