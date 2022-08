Lla nouvelle caserne de Blaton vous attend le 17 septembre 2022

La caserne de Blaton a été officiellement inaugurée ce vendredi. Comme le commandant de zone, Olivier Lowagie, l’a précisé, il fallait rassembler des mentalités différentes.

"Il y a une spirale positive ici, la preuve avec la fusion des anciennes amicales qui existaient dans les casernes pour créer l’amicale des pompiers de Blaton, fort active sous la houlette de son président Rudy Delattre."

Le public attendu le 17 septembre

L’Amicale organisera ainsi le 17 septembre une journée de découverte des locaux."Une journée qui symbolise la proximité que nous souhaitons entre la population et la zone de secours", a souligné le commandant Lowagie.

Comme ses deux homologues, la caserne aura coûté 6 millions et s’étend sur 4000 m², à savoir 2000 m² pour le garage et la partie opérationnelle et 2000 m² sur deux niveaux pour la partie plus administrative.

"Elle est dimensionnée pour les 30 à 40 prochaines années et peut contenir 24 véhicules. Elle est prévue pour 20 pompiers à la garde, a ajouté le commandant.Plus de 200 panneaux photovoltaïques ont été posés sur la toiture pour une puissance de 70 kW-crête, ce qui couvrira 75% de la consommation énergétique présumée du bâtiment."

Quant à la localisation des casernes, le président de zone, Paul-Olivier Delannois, n’a pas manqué de rappeler qu’elle correspond aux besoins."Il ne s’agissait pas de faire plaisir à l’un ou l’autre bourgmestre mais bien de se montrer efficace. Et ça fonctionne!"