Bernissart : minéraux et fossiles revivent au centre Omnisports du Préau

Quelques stands axés sur la lithothérapie, technique basée sur le pouvoir qu’auraient certains cristaux au contact ou à proximité de l’être humain, seront accessibles.

"Enfants et adultes auront l’occasion d’admirer une grande diversité d’espèces extraites des entrailles de notre bonne vieille planète,souligne Pierre Housen, président du CGH.De plus en plus de dames nous visitent ces dernières années, attirées par la possibilité d’achats de bijoux comme bagues, colliers et bracelets en pierres naturelles à des prix, somme toute, très voisins de la bijouterie dite de fantaisie."

Septante exposants

Cette organisation sonne comme un soulagement pour les membres après deux années de confinement. " Notre Cercle géologique du Hainaut est heureux de pouvoir enfin organiser cette 33eédition dans un hall omnisports rafraîchi,confirme Pierre Housen.Nous avons profité du confinement pour procéder aux tris de nos collections dans nos locaux. En ce qui concerne la bourse, ce sera quasiment comme les années précédentes. Les chalands pourront découvrir les étals sur 300 mètres qui seront occupés par une septantaine d’exposants. Il n’y aura pas d’exposition particulière cette année puisque notre dernière exposition est encore visible au Musée de Bernissart et traite de la diversité géologique de la Province du Hainaut. Nous mettrons aussi en vente une série de roches, minéraux et fossiles qui débordaient de nos réserves et également des livres ainsi que des revues spécialisées. Sur notre stand, nous présenterons brièvement nos activités au public."Bar et petite restauration sont prévus tandis que l’entrée et les parkings sont gratuits.

Rendez-vous de 10h à 18h ces 27 et 28 août.