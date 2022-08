Piétons et cyclistes seront plus à l'aise à Bernissart

Néanmoins, le projet a pris du retard, notamment à cause de la crise sanitaire mais aussi et surtout en raison des contraintes techniques. Ainsi, il y avait obligation d’implanter une séparation physique tout au long de la piste cyclable pour sécuriser le passage des cyclistes et des piétons. Ces contraintes ont entraîné un surcoût et le projet a dû être revu. Une prolongation des délais de réalisation a été accordée malgré tout à la commune.

En collaboration avec l’intercommunale Ideta, le projet va pouvoir se concrétiser. Il comporte deux volets. Un, la réalisation des travaux de voirie par la commune dans le cadre du subside Mobilité douce pour un montant de 103285 € TVAC. Deux, la réalisation des travaux de sécurisation via Ideta dans le cadre du programme Eurocyclo – Interreg pour une somme estimée à 416639 € TVAC. Les travaux devront être achevés pour février 2023. Le conseil communal (abstention de Martine Marichal, Oxygène-IC), a approuvé le cahier des charges.

Par ailleurs, au PIC-PIMACI 2022-2024 figure également l’aménagement d’une piste cyclo-piétonne, cette fois du côté du quartier de la gare à Blaton, pour un peu plus de 136000 €.