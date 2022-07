L'échevin des Finances de Bernissart présente "L'une des pires modifications budgétaires des 15 dernières années"

Des communes délaissées… pour les forcer à fusionner?

Une situation toutefois de plus en plus compliquée pour Bernissart qui, comme de nombreuses autres communes de taille moyenne, déplore le manque d'aide de la part des autorités fédérales et régionales: "5 grosses communes se partagent de gros budgets en Wallonie. Les autres, comme nous, doivent se contenter des miettes" , se lamentait Luc Wattiez. Une situation qui pousse même à l'interrogation du côté du bourgmestre, Roger Vanderstraeten: "C'est à se demander si tout cela n'est pas fait dans le but de mettre la corde au cou des moyennes et petites communes afin de forcer diverses fusions..."

Bien que des solutions radicales existent, les autorités communales les rejettent: "Nous pourrions décider d'augmenter l'IPP (Impôt des Personnes physiques), de supprimer certains avantages octroyés au personnel communal, de fermer la piscine... Mais la majorité en place tient à respecter les engagements pris lors du dernier scrutin" , insiste Luc Wattiez.

L'esprit était constructif lors de ce conseil communal durant lequel, pour faire face aux difficultés citées, le conseiller d'opposition Aurélien Mahieu (6tem-Ic) a évoqué diverses solutions avec notamment la réponse à un appel à projet pour subsidier les repas scolaires ou encore se tourner vers le Centre Régional d'Aide aux Communes (CRAC). L'une de ces pistes pourrait également être une analyse financière effectuée par une université, débouchant sur d'autres pistes....

Du positif malgré tout

Outre la modification budgétaire, le conseil communal a également annoncé la finalisation de l’achat de l'ancien bâtiment de la BNP Paribas, dans lequel des distributeurs de billets seront, logiquement, disponibles d'ici septembre voire octobre.

Côté sport, le Centre Omnisport du Préau devrait être totalement rénové à l'horizon 2023, avec l'arrivée de terrains de Padel, une remise à neuf de l'éclairage de la piste d'athlétisme, la pose du revêtement de la salle intérieure au début du mois d'août ou encore le remplacement des paniers par des casiers, au niveau de la piscine.