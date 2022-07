Kid Noize va mettre le parc Posteau de Blaton en fête

C’est déjà la huitième fois que la Commune organise la manifestation au sein du parc Posteau, écrin de verdure situé au cœur de Blaton.

Les réjouissances débuteront dès 15h avec château gonflable, balade en petit train, jeux anciens, pêche aux canards et grimages. À 16h, place à un spectacle et à une boum des enfants sous le chapiteau. Un atelier de fabrication de cerfs-volants aux couleurs nationales se déroulera de 15h à 18h30. Une démonstration de djembé est programmée à 18h30.

Deux ambiances dans le parc

"En soirée, nous proposerons, d’un côté, un bal dans l’esprit guinguette et, dans une autre partie du parc, un dancefloor à ciel ouvert sera accessible pour les plus jeunes avec des DJ et Kid Noize en guest" , souligne Lucile Savignat, coordinatrice tourisme et événements à la commune.

De 20h à minuit, les danseurs sont donc invités au bal animé par l’orchestre de variétés Pat Burners and the New Strangers. Au menu: les plus grands succès des Shadows, Elvis Presley, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Adamo. À 21h30, une balade aux lampions est programmée.

Pour les plus jeunes, des rythmes plus actuels seront donc proposés dès 20h dans une autre partie du parc avec un warm-up assuré par DJ Fred & DJ Stellios

De 21h à 22h30, DJ Arno-V vous présentera un set électro pour dynamiter le parc. Le feu d’artifice aura lieu à 22h45 et à 23h, Liam Summers prendra le relais pour un set. Enfin, à minuit, Kid Noize mettra le feu aux platines.

Tout au long de l’après-midi, le parc sera également gourmand avec glaces, donuts, muffins, hamburgers, frites, pitas, pâtisseries, bonbons et bar à mojitos. Bref, de quoi se sustenter sans le moindre problème.