Blaton : "Cette nouvelle caserne doit être vue comme un lieu de proximité par la population"

Le 4 mai dernier, les pompiers d’Antoing, Basècles, Belœil, Bernissart et Péruwelz convergeaient en convoi vers leur nouvelle caserne située à Blaton. Un grand moment oscillant entre émotion, nostalgie et regard vers le futur puisqu’il faut bien continuer à avancer, même si gommer les petites tensions historiques entre casernes et les réticences à s’intégrer dans la nouvelle zone de secours ne se fera pas en un jour…